Стилисты назвали самые продаваемые за последние 60 лет ботинки

Стилисты портала Who What Wear назвали самые продаваемые за последние 60 лет ботинки в мире. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет об обуви британского бренда Dr. Martens, который был основан в 1947 году. Известно, что в 2019 году компания сообщила о двукратном росте продаж по сравнению с 2018 годом. Кроме того, каждый месяц более 12 тысяч жителей Великобритании выходят в интернет с поисковым запросом «ботинки Dr. Martens». Согласно Google Trends, в ноябре и декабре 2021 года также наблюдался заметный рост покупок данной обуви.

Фирменные сапоги бренда с массивной подошвой и шнуровкой, а также модели челси являются наиболее популярными в ассортименте марки. При этом их носят модели и гости показов на Неделях моды, знаменитости, байкеры, офисные работники и представители различных субкультур.

Редакторы портала отметили, что весь ассортимент ботинок Dr. Martens регулярно оказывается полностью распроданным на сайтах крупных интернет-магазинов, таких как Asos и Free People.

Сегодня грубые ботинки бренда пользуются спросом благодаря влиянию современных трендсеттеров, в числе которых супермодели Белла и Джиджи Хадид. По словам экспертов, звезды умело сочетают одежду люксовых брендов с универсальной обувью по доступной цене, за счет чего поклонники берут с них пример и носят похожие образы.

Ранее в январе стилисты портала Who What Wear назвали самый модный в 2022 году предмет верхней одежды. Речь идет о короткой дубленке, которая стала популярна благодаря известным брендам и блогерам. Востребованными оказались как ретромодели, так и современные интерпретации курток такого типа.