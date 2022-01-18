Стилисты назвали самую модную куртку 2022 года

Стилисты портала Who What Wear назвали самый модный в 2022 году предмет верхней одежды. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о короткой дубленке, которая стала популярна благодаря известным брендам и блогерам. Востребованными оказались как ретромодели, так и современные интерпретации курток такого типа.

«Короткая дубленка марки Totême с кожаной отделкой привлекла внимание законодателей моды в Instagram. А полосатая дубленка Avis бренда Cawley Studio прочно заняла первое место в нашем списке желаний», — подчеркнули редакторы.

Специалисты предложили читателям обращать внимание на куртки бежевого, коричневого, оранжевого и черного цветов. Кроме того, они посоветовали изучить ассортимент таких доступных марок, как Mango и COS, где можно найти актуальные в новом году дубленки за привлекательную цену.

В декабре 2021 года стилисты Who What Wear предрекли шесть модных трендов 2022-го. Среди них, например, куртки мужского кроя с воротником, галстуки разных принтов в сочетании с рубашками и короткие кожаные перчатки ярких цветов.