Украине больше нет смысла пугать своих граждан войной с Россией, поскольку это ведет к экономическому, социальному и демографическому упадку. Об том в разговоре с «Лентой.ру» заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он отметил, что отношение Киева к нагнетанию ситуации в Донбассе могло измениться.

Какие шаги предпримет Украина в отношении России сказать сложно, отметил сенатор. Западный мир пытается склонить Москву и Киев вступить в войну, но как события будут развиваться на самом деле, не знает никто, считает Цеков

«Сейчас все сенаторы и конгрессмены сидят за границей и сочиняют портив России санкции. Кроме того, есть масса журналистов, которые начинают расписывать разные сценарии, ссылаясь на какие-то свои якобы источники. Разбираться, что и как будет — это работа спецслужб, а не журналистов и даже не сенаторов», — резюмировал политик.

То, что Украина готова к провокациям, в этом сомнений нет, подчеркнул Цеков. «Достаточно вспомнить провокацию в Керченском проливе и другие, которые устраиваются на границах Донецкой и Луганской народных республик», — напомнил политик. Однако, по его мнению, Киеву уже не выгодно грозить «российской агрессией», поскольку это негативно влияет на внутреннюю политику.

«Что-то у меня складывается впечатления в последнее время что на Украине этого нагнетания ситуации больше не хотят. Потому что видят, что люди стали уезжать из Украины, депутаты, так сказать, готовят вещи для быстрого отъезда, инвесторы бегут. Зачем им это? Как будто нет никакого смысла», — сказал член комитета Совфеда по международным делам.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов к конструктивным переговорам с Москвой. Он отметил, что ждет «шаг России».

Осенью 2021 года СМИ в США стали тиражировать новости о планах России по «вторжению» на Украину. Их быстро подхватили в Вашингтоне и Киеве. В Москве опровергают сообщения об агрессивных планах в отношении Украины.