На Украине заявили о готовности к переговорам с Россией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов к конструктивным переговорам с Москвой, но не позволит оказывать на себя давление. Его цитирует РИА Новости.

По словам Кулебы, Украина готова к конструктивным переговорам, в которых на нее «никто не будет давить». Киев, уверен министр, уже сделал достаточно для мира. «Теперь шаг за Россией», — сказал он.

Глава МИД также подчеркнул, что в текущей ситуации показать заинтересованности в мире и идти на уступки должна именно Россия.

Осенью 2021 года американские СМИ начали публиковать сообщение о планах России по «вторжению» на Украину. Их быстро подхватили в Вашингтоне и Киеве. В Москве отрицают любые агрессивные планы в отношении Украины.

Разговоры о «наступлении» России не пошли на пользу Украине: по словам президента страны Владимира Зеленского, в результате такой информационной политики серьезно страдает экономика государства.