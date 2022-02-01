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Участковые получили срок за взятку от россиянина с наркотиками

В Самаре два участковых осуждены за взятку в 300 тысяч рублей

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Самаре два участковых осуждены на семь с половиной и восемь лет за взятку в 300 тысяч рублей. Полученные сроки они будут отбывать в колонии строгого режима. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в декабре 2020 год старший участковый уполномоченный и его коллега задержали подозреваемого в преступлении россиянина. В его машине нашли два грамма наркотиков. Мужчине предложили решить вопрос взяткой — принести 300 тысяч рублей за непривлечение к уголовной ответственности.

Когда участковые приехали на служебном автомобиле за деньгами в условленное место возле гаражного кооператива, их задержали сотрудники ФСБ.

11 января сообщалось, что в Иркутске пойдет под суд бывший оперативный дежурный отдела полиции № 9 за получение автомобиля Toyota в качестве взятки.

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Владимир Седов
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