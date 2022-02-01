На Украине заявили о желании России восстановить «советскую империю»

Украинские депутаты заявили о желании России восстановить «советскую империю» и поблагодарили западные страны за помощь. В выступлении в Верховной Раде они перешли на английский язык. Видео с места событий передает Telegram-канал «Политика Страны».

Народные избранники от партии «Европейская солидарность» устроили выступление-перформанс в стенах парламента Украины. Они в составе группы вышли к трибуне с национальными флагами Великобритании, Польши, Дании, Чехии, Канады и еще нескольких европейских стран и начали свое выступление.

Депутат София Федина в речи перешла на английский язык и заявила, что украинцы благодарны Западу за поддержку. Женщина обвинила Москву в реваншизме и желании восстановить «советскую империю», а также выразила уверенность, что европейцы защищают в лице Украины не только саму страну, но и демократические ценности и права человека.

На собрание в Раду пришел и лидер «Европейской солидарности», бывший президент Украины Петр Порошенко. Он был в футболке с именами крымскотатарских активистов, которые, по мнению Киева, находятся в заключении. В отличие от однопартийцев, Порошенко заправил футболку в штаны.

Ранее Порошенко обвинил нынешнее руководство Украины в невнимании к армии и призвал «заправить украинские танки горючим».