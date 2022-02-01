В Бразилии усмотрели попытку США изолировать Путина

Власти США оказывают дипломатическое давление на Бразилию, чтобы добиться отмены запланированного на февраль визита ее президента Жаира Болсонару в Россию. Об этом пишет газета Folha de Sao Paulo со ссылкой на источники в МИД страны.

Журналисты издания усмотрели в действиях Вашингтона попытку изолировать президента России Владимира Путина на фоне напряженности в отношениях между Москвой и НАТО вокруг Украины. По данным газеты, американские дипломаты выражают обеспокоенность своевременностью визита Болсонару в Россию, поскольку, по оценкам Белого дома, факт приема Путиным бразильского лидера послужит сигналом того, что Бразилиа «поддерживает действия Кремля в Восточной Европе, легитимизирует то, что в США считают нарушением международного права». Источники газеты утверждают, что такая позиция Вашингтона была высказана главой Госдепартамента США Энтони Блинкена с бразильским коллегой Карлусом Франсой 30 января.

Как считают в администрации президента США Джо Байдена, отмена визита Болсонару в Москву показала бы Путину, что он «столкнется с дипломатической изоляцией, если не произойдет сокращение военного присутствия у украинских границ». При этом такой же сигнал, по данным издания, был дан Аргентине, президент которой Альберто Фернандес посетит Россию на этой неделе.

В посольстве США в Бразилии изданию подтвердили позицию Госдепа, который считает, что «США, Бразилия и другие демократические государства несут ответственность за защиту демократических принципов и порядка, основанного на правилах, и должны доносить это послание до России при любой возможности».

В свою очередь МИД Бразилии, по данным газеты, убеждает американскую сторону, что визит Болсонару в Москву следует рассматривать вне геополитического контекста, а тематика переговоров продиктована «обширной двусторонней повесткой российско-бразильских отношений».

Сам Болсонару в интервью Rede Record в понедельник, 31 января, подтвердил, что в ходе предстоящего в феврале визита в Россию не намерен поднимать вопрос об обострении отношений Москвы и НАТО вокруг Украины.

О предстоящем визите в Россию Жаир Болсонару заявлял на начале декабря. Тогда он сказал, что принял приглашение президента Владимира Путина посетить Москву, и отметил, что это «радость и большая честь» для него. По его словам, эта поездка «открывает окно возможностей» для Бразилии.

