Президент Бразилии посетит Россию по приглашению Путина

Президент Бразилии Жаир Болсонару в ходе еженедельного выступления сообщил, что принял приглашение российского лидера Владимира Путина посетить Россию. Трансляция велась на YouTube-канале бразильского президента.

«Президент Путин пригласил нас посетить Россию. Приглашение принято», — сказал Болсонару. Он добавил, что нанести визит в Россию — «радость и большая честь» для него. По его словам, эта поездка «открывает окно возможностей» для Бразилии.

В апреле Путин и Болсонару в ходе телефонного разговора обсудили перспективы развития двусторонних отношений. В частности, лидеры двух стран рассмотрели различные аспекты практического сотрудничества в борьбе с распространением нового коронавируса, включая регистрацию в Бразилии российской вакцины против COVID-19 «Спутник V», организацию поставок, а также производства препарата на территории страны.