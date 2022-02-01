Военнослужащий ДНР погиб из-за взрыва на линии соприкосновения в Донбассе

Один военнослужащий погиб в результате взрыва устройства, сброшенного с украинского беспилотника на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил глава непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1». Его слова передает РИА Новости.

«Беспилотник сбросил взрывное устройство, погиб наш военнослужащий. Эта информация еще даже в сводку не попала», — заявил Пушилин, уточнив, что это произошло сегодня, 1 февраля. По словам главы ДНР, цели запуска украинских беспилотников понятны — и это не только разведка.

Кроме того, Украина глушит беспилотники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, которые должны фиксировать все нарушения на линии соприкосновения, добавил Пушилин.

Ранее гава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что Украина стягивает оружие и технику в Донбасс, стараясь скрыть это от наблюдателей СММ ОБСЕ. По его словам, речь идет о подвозе тяжелого вооружения, боекомплектов и горюче-смазочных материалов.