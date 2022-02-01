В просидевший несколько часов без света российский город вернули электричество

В заречной части Тюмени, жители которой просидели несколько часов без света, вернули электроснабжение. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании «Россети-Тюмень» сообщает ТАСС.

Ранее в городе произошло аварийное отключение трех подстанций, обеспечивающих электричеством заречную часть города, в том числе районы Тарманы и Мыс.

«В восстановительных работах приняли участие пять бригад компании в составе 20 человек и пять единиц техники», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что причиной аварии стал оборвавшийся провод на одной из высоковольтных ЛЭП.

Ранее в Нижегородской и Костромской областях после аварий, произошедших из-за непогоды, десятки тысяч граждан остались без света. Всего без электричества оказались более 81 тысячи человек.