На дочь Юрия Башмета подали в суд из-за пожара в «звездном доме»

Московский бизнесмен подал в суд на дочь российского музыканта Юрия Башмета из-за пожара в «звездном доме» на Никитском бульваре, произошедшего в 2019 году. Мужчина требует взыскать с женщины, в квартире которой началось возгорание, почти шесть миллионов рублей, сообщает «Московский комсомолец» («МК») со ссылкой на пресс-секретаря Пресненского суда Лелу Кокая.

По данным издания, в ходе тушения пожара пострадали и две принадлежащие истцу комнаты (одна 28-метровая, вторая площадью 28,4 квадратного метра). Бизнесмену пришлось делать капитальный ремонт. Компенсировать затраты, по его мнению, должна семья Башмета и местное товарищество собственников жилья (ТСЖ).

«Истец просит взыскать с Башмет К.Ю., Башмет Н.Т., ТСЖ "Никитский бульвар-12" убытки в размере 5,8 миллиона рублей, госпошлину 37,3 тысячи рублей, расходы по оплате услуг специалиста в размере 58 тысяч рублей», — рассказала МК Лела Кокая.

Пожар в «звездном доме», где расположены квартиры Башмета, актрисы Ингеборги Дапкунайте и оперной певицы Любови Казарновской, произошел 4 февраля 2019 года. В результате погибли восемь человек, среди них — двое детей.