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Великобритания поможет Украине построить флот

Президент Украины Зеленский: Великобритания поможет Киеву построить военно-морской флот

Фото: Sergei Remezov / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном рассказал, что Лондон поможет в развитии украинского военно-морского флота (ВМФ), сообщает РИА Новости.

«Я хочу сказать, что вопрос развитого и построенного военно-морского флота Украины — это вопрос поддержки со стороны Великобритании Украины, а именно постройки нашего флота. Я понимаю, что сегодня это не разблокирует и не защитит нас в Черном море и не разблокирует черноморское и азовское побережье. Но тем не менее это один из мощных шагов — независимый флот, который будет защищать наши берега, защищать нашу акваторию», — заявил Зеленский.

Он поблагодарил Джонсона за готовность оказать Киеву помощь, отметив, что от переговоров по данному вопросу страны, наконец, перешли к практике. По его словам, договоренности также включают в себя постройку военно-морских баз.

Ранее Борис Джонсон и Владимир Зеленский по итогам двусторонних переговоров в Киеве сделали совместное заявление. Политики назвали любое вторжение России на Украину огромной стратегической ошибкой и предупредили, что оно повлечет за собой «серьезные гуманитарные последствия». Кроме того, политики договорились о сотрудничестве для укрепления энергетической безопасности Украины.

Марина Совина
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