Джонсон и Зеленский предупредили Россию о стратегической ошибке
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам двусторонних переговоров в Киеве сделали совместное заявление. Они заявили, что российское вторжение на Украину станет ошибкой, сообщает РИА Новости.
Политики назвали любое вторжение России на Украину огромной стратегической ошибкой и предупредили, что оно повлечет за собой «серьезные гуманитарные последствия». Кроме того, политики договорились о сотрудничестве для укрепления энергетической безопасности Украины. Британия хочет поддержать страну в переходе к зеленым технологиям.
«Премьер-министр объявил о выделении 88 миллионов фунтов стерлингов дополнительного финансирования для содействия усилиям по повышению устойчивости Украины и снижению зависимости от российских поставок энергоносителей», — подчеркивается в заявлении.
Джонсон и Зеленский также подтвердили намерение развивать стратегическое партнерство между Украиной и Великобританией во всех областях, где присутствует взаимный интерес. Стороны договорились взаимодействовать в дальнейшем, в том числе в рамках Стратегического диалога Украина — Великобритания.
Ранее Зеленский рассказал о договоренностях с Джонсоном. Он заявил, что согласовал с британским премьером действия по обеспечению безопасности и стабильности в Черноморском регионе.
1 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл с визитом в Киев. Сообщалось, что стороны обсудят вопросы безопасности и военно-техническое сотрудничество двух стран.