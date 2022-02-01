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Джонсон и Зеленский предупредили Россию о стратегической ошибке

Джонсон и Зеленский назвали любое вторжение РФ на Украину огромной стратегической ошибкой
Борис Джонсон и Владимир Зеленский

Борис Джонсон и Владимир Зеленский. Фото: Peter Nicholls / Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам двусторонних переговоров в Киеве сделали совместное заявление. Они заявили, что российское вторжение на Украину станет ошибкой, сообщает РИА Новости.

Политики назвали любое вторжение России на Украину огромной стратегической ошибкой и предупредили, что оно повлечет за собой «серьезные гуманитарные последствия». Кроме того, политики договорились о сотрудничестве для укрепления энергетической безопасности Украины. Британия хочет поддержать страну в переходе к зеленым технологиям.

«Премьер-министр объявил о выделении 88 миллионов фунтов стерлингов дополнительного финансирования для содействия усилиям по повышению устойчивости Украины и снижению зависимости от российских поставок энергоносителей», — подчеркивается в заявлении.

Джонсон и Зеленский также подтвердили намерение развивать стратегическое партнерство между Украиной и Великобританией во всех областях, где присутствует взаимный интерес. Стороны договорились взаимодействовать в дальнейшем, в том числе в рамках Стратегического диалога Украина — Великобритания.

Ранее Зеленский рассказал о договоренностях с Джонсоном. Он заявил, что согласовал с британским премьером действия по обеспечению безопасности и стабильности в Черноморском регионе.

1 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл с визитом в Киев. Сообщалось, что стороны обсудят вопросы безопасности и военно-техническое сотрудничество двух стран.

Марина Совина
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