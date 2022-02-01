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Зеленский рассказал о договоренностях с Джонсоном

Президент Украины Зеленский договорился с Джонсоном о действиях в Черноморском регионе
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что договорился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном о действиях по обеспечению безопасности и стабильности в Черноморском регионе, а также в сфере кибербезопасности. Его слова приводит ТАСС.

«Мы договорились о совместных действиях для обеспечения мира, стабильности, безопасности в Черноморском регионе, а также об активизации взаимодействия в сфере кибербезопасности и киберзащиты», — заявил в ходе совместного брифинга по итогам переговоров украинский лидер.

1 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл с рабочим визитом в Киев. Сообщалось, что стороны будут обсуждать вопросы безопасности, а также военно-техническое сотрудничество двух стран.

Марина Совина
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