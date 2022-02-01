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Борис Джонсон прибыл в Киев

Премьер-министр Великобритании Джонсон прибыл в Киев с рабочим визитом

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл с рабочим визитом в Киев. Об этом сообщает ТАСС.

Ожидается, что в рамках визита британский премьер встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Стороны будут обсуждать вопросы безопасности, а также военно-техническое сотрудничество двух стран.

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Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что объявление о создании альянса между Украиной, Великобританией и Польшей, которое планировалось сделать во время визита Бориса Джонсона в Киев, отложено. Причиной стала болезнь британского министра иностранных дел Лиз Трасс.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал целью этого сотрудничества региональную безопасность.

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Алиса Реброва
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