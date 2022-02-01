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Названы цели тройственного союза Украины, Британии и Польши

Премьер-министр Украины назвал цели союза с Британией и Польшей

Фото: Johanna Geron / Reuters

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал целью сотрудничества Украины, Польши и Великобритании региональную безопасность. Его цитирует ТАСС.

На Украине надеются, что такой формат сотрудничества удастся успешно реализовать, отметил Шмыгаль. Он призвал страны будущего тройственного союза подписать документ, целью которого станет усиление безопасности в регионе.

О политическом сотрудничестве между Украиной, Великобританией и Польшей во вторник, 1 февраля, также заявил президент Украины Владимир Зеленский. Предполагается, что договоренности между странами будут закреплены во время визитов в Киев премьер-министров Великобритании и Польши Бориса Джонсона и Матеуша Моравецкого.

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Ранее стало известно, что Великобритания предложила Украине и Польше организовать тройственный союз. Соответствующую инициативу разместил в Twitter Совет по геостратегии Британии. Он также опубликовал карту, на которой обозначил Россию и Белоруссию как враждебные территории.

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Алиса Реброва
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