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Британия предложила Украине и Польше тройственный союз

Совет по геостратегии Великобритании предложил Украине и Польше создать тройственный союз

Фото: Reuters

Великобритания предложила Украине и Польше организовать тройственный союз. Соответствующую инициативу разместил Совет по геостратегии Британии в Twitter.

В посте Совет по геостратегии прикрепил карту, объясняя геостратегическое назначение нового формирования. Территории трех стран соединены стрелками, по разным сторонам обозначены военные объекты Лондона в Европе. Также на карте показаны страны-члены НАТО. Россия и Белоруссия обозначены на карте как враждебные территории.

Глава британского МИД Лиз Трасс подтвердила, что Лондон развивает новые трехсторонние связи с Варшавой и Киевом. Она отметила, что Британия вместе с союзниками будет продолжать поддерживать Украину и призывать Россию к деэскалации.

Ранее Минобороны Британии решило направить сотни военных в соседствующие с Украиной страны-члены НАТО в качестве «сдерживающего фактора» для России. Речь идет об Эстонии, Латвии, Литве и Польше. В министерстве обсуждают возможность направить в указанные страны сотни военных для укрепления своих миссий в Восточной Европе в кратчайшие сроки.

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Элла Саад
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