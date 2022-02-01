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Объявление о создании альянса Украины, Польши и Британии перенесли

Глава МИД Украины Кулеба: объявление о создании союза с Польшей и Британией отложили

Фото: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / Reuters

Объявление о создании альянса Украины, Польши и Великобритании перенесли. Об этом во вторник, 1 февраля, написал в Facebook глава украинского министерства иностранных дел (МИД) Дмитрий Кулеба.

«Планировалось, что первое официальное объявление о создании нового формата будет сделано министерствами иностранных дел трех стран завтра в рамках визита нашей британской коллеги в Киев. К сожалению, она заболела ковидом, и мы переносим это объявление», — сообщил Кулеба.

Он рассказал, что с инициативой о создании малого альянса с Лондоном и Варшавой выступил Киев в октябре 2021 года.

«Мы не можем ждать безопасности и процветания где-то в будущем, когда станем членами ЕС и НАТО. Они нужны нам уже сегодня. Поэтому мы уже сегодня достигаем практического укрепления, объединяя дружественные и близкие по духу страны в малые альянсы. Мы создаем пояс безопасности и процветания и усиливаем Балто-Черноморскую ось», — заявил Кулеба.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал целью сотрудничества с Польшей и Великобританией региональную безопасность.

София Сарджвеладзе
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