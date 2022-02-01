В Евросоюзе назвали причины подорожания газа

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россию нельзя обвинять в росте цен на газ. На этот процесс повлияли разные обстоятельства, подчеркнул Боррель в интервью телеканалу «Дождь» (признан в России иноагентом).

Глава дипломатии Евросоюза заявил о непричастности России к подорожанию газа в Европе. Причинами роста цен на топливо он назвал возросший спрос на него и сокращение производства возобновляемых энергоресурсов. Боррель добавил, что Россия могла бы «внести свою лепту в то, чтобы сбалансировать рынок, увеличив объемы продаваемого газа», однако не приняла такие меры.

Боррель добавил, что российский газ составляет 40 процентов потребления Европы, однако она стремится к переходу на «зеленый курсу». Таким образом страны хотят уменьшить использование угля и газа вне зависимости от источника их поставок. «Через несколько лет мы уже не будем таким крупным клиентом для российского газа», — подчеркнул дипломат.

Дипломат также прокомментировал ситуацию с российским газопроводом «Северный поток-2» и заявил, что его запуск зависит от развития событий на Украине. Любой тревожный знак исключит «стимул для запуска» проекта. Однако Еврокомиссия не обладает полномочиями, чтобы запретить введение в эксплуатацию «Северного потока-2».

«Мы не против проекта. Еврокомиссия не в силах решать, должен "Северный поток-2" начать работать или нет. Он был построен вследствие законного частного интереса, и если регулятор говорит: "Окей, он может быть запущен"— значит, он будет запущен», — заключил Боррель.