Бывший генсек ОБСЕ допустил провокации в Донбассе со стороны Украины

Бывший генеральный секретарь ОБСЕ, директор женевского Центра политики безопасности Томас Гремингер заявил, что возможные инциденты в Донбассе могут быть спровоцированы Украиной. Его цитирует РИА Новости.

По словам Гремингера, несмотря на относительно спокойную обстановку в регионе, всегда «существует риск провокаций со всех сторон, в том числе, со стороны спойлеров, которые действуют не в русле официальной политики». Он добавил, что необходимо также учитывать вероятность того, что такие нарушители могут спровоцировать инциденты под флагом оппонента.

«На данный момент в Донбассе все относительно спокойно. Нарушений режима прекращения огня почти нет, их количество сейчас ниже, чем в последние месяцы. И если есть передвижения войск на западной стороне линии соприкосновения, это не означает ничего особенного, потому что это происходит регулярно, когда новые войска заменяют старые. Так что, думаю, на данный момент у нас нет никаких признаков того, что в Донбассе что-то назревает», — заключил дипломат.

Ранее Гремингер заявил, что США, страны НАТО и Россия должны снизить градус агрессивной риторики для достижения прогресса в переговорах о гарантиях безопасности в Европе. Эксперт отметил, что российские и западные СМИ представляют другую сторону как врага. «И все это, как и бряцание оружием, явно не способствует созданию такого климата, который нам нужен сейчас для переговоров по очень сложным вопросам европейской безопасности», — пояснил он.