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Бывший глава ОБСЕ призвал США и Россию снизить агрессивную риторику

Бывший глава ОБСЕ Гремингер призвал США, страны НАТО и Россию снизить градус риторики

Фото: Lehtikuva/Vesa Moilanen / Reuters

США, страны НАТО и Россия должны снизить градус агрессивной риторики для достижения прогресса в переговорах о гарантиях безопасности в Европе. К этому призвал государства директор женевского Центра политики безопасности, бывший глава ОБСЕ Томас Гремингер, передает РИА Новости.

Эксперт отметил, что российские и западные СМИ представляют другую сторону как врага. «И все это, как и бряцание оружием, явно не способствует созданию такого климата, который нам нужен сейчас для переговоров по очень сложным вопросам европейской безопасности», — заключил он.

Гремингер подчеркнул, что в нынешних условиях необходимо проявлять сдержанность в отношении военных и политических сигналов, чтобы создать благоприятную среду для продолжения диалога.

Ранее стало известно, что более половины жителей Финляндии испугались, что ситуация с Украиной перерастет в военный конфликт, в который может быть вовлечена и их собственная страна. Так, 45 процентов финнов заявили, что боятся войны «в некоторой степени», еще восемь процентов ответили, что боятся начала конфликта очень сильно.

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Екатерина Андреева
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