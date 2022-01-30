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Финны испугались перерастания ситуации с Украиной в войну

Helsingin Sanomat: 45 процентов финнов боятся, что ситуация с Украиной перерастет в войну

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / Global Look Press

Более половины жителей Финляндии испугались, что ситуация с Украиной перерастет в военный конфликт, в который может быть вовлечена и их собственная страна. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Kantar TNS по заказу издания Helsingin Sanomat.

Так, 45 процентов финнов заявила, что боятся войны «в некоторой степени». Другие 8 процентов ответили, что боятся начала конфликта очень сильно, а еще 32 процента респондентов не особо опасаются подобного сценария. Об отсутствии таких страхов заявили 11 процентов опрошенных, остальные 5 процентов не определились с ответом.

Кроме того, большинство жителей Финляндии (67 процентов) сочли Россию угрозой миру. При этом о подобной угрозе, исходящей от НАТО и США, заявили лишь 5 процентов опрошенных. Каждый пятый увидел угрозу в обеих сторонах.

В опросе приняли участие 1069 человек от 18 до 79 лет. Погрешность результатов составляет около 3 процентов.

Марина Совина
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