Борис Грызлов встретился с Лукашенко

Новый посол России в Белоруссии Борис Грызлов встретился с президентом республики Александром Лукашенко. Белорусский лидер принимал Грызлова во дворце Независимости, сообщает БЕЛТА.

Грызлов вступил в обязанности представителя России в республике в понедельник, 31 января. Он передал верительные грамоты — дипломатические документы, удостоверяющие статус посла — главе МИД Белоруссии Владимиру Макею. Миссией Грызлова назвали запуск процессов по реальной интеграции двух стран.

Вместе с Грызловым к Лукашенко приехал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Как сообщили в Смольном, Беглов прилетел в Белоруссию для обсуждения вопросов торгово-экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества. Он планирует посетить мероприятия и места, посвященные Великой Отечественной войне.

«Очень приятно, что все наши хорошие, добрые друзья, склонные к тесному сотрудничеству наших двух стран, присутствуют за этим столом», — поприветствовал российских чиновников Лукашенко. Белорусский президент начал разговор с заверений о том, что в республике надежно хранят память о событиях Великой Отечественной.

Ранее Лукашенко объявил 2022-й Годом исторической памяти и рассказал о тысячелетнем стремлении белорусов к независимости.