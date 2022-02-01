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Американский бизнес испугался санкций против России

WSJ: компании США начали анализировать возможные сценарии санкций против России

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Угрозы США ввести новые санкции против России испугали американских бизнесменов. Компании начали анализировать возможные сценарии, но этого может быть недостаточно, чтобы смягчить удар для бизнеса, пишет The Wall Street Journal.

Юрист Адам Смит из Вашингтона рассказал, что в последние недели он каждый день общается с клиентами (особенно в банковском, транспортном и нефтегазовом секторах), которые обеспокоены возможным попаданием Москвы под удар американских санкций. «Очень сложно обеспечить защиту операций в России от санкций, особенно когда вы не знаете, какими будут действия со стороны правительства США», — отметил он.

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На фоне эскалации напряженности в отношениях с Москвой исполнительный директор американской финансовой компании заявил, что потратил несколько недель на анализ предлагаемого законодательства и планирование сценариев, поскольку ведет дела с ключевыми российскими банками.

США и страны Европы анонсируют введение серьезных санкций в отношении России, аргументируя это якобы готовящимся вторжением на Украину. Москва неоднократно отрицала соответствующие обвинения, но Запад продолжает обсуждать различные сценарии возможных ограничений, часть из которых могут ввести «авансом».

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Платон Щукин
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