В США пригрозили ввести санкции против России «авансом»

Сенатор США Роберт Менендес рассказал, что часть санкций, которые Вашингтон готовит против России на случай эскалации ситуации вокруг Украины, могут быть введены заранее. Об этом глава международного комитета сената США заявил в интервью телеканалу CNN.

Некоторые санкции могут быть применены авансом Роберт Менендес Сенатор США

По словам американского политика, при обострении текущей ситуации последуют «разрушительные санкции», которые будут способны «сокрушить экономику России». Он также пригрозил Москве применением подобных превентивных мер, в качестве примера он привел возможность отключения России от международной межбанковской платежной системы SWIFT.

Коллега Менендеса по комитету, республиканец Джим Риш тоже подтвердил, что итоговый вариант пакета санкций против России при эскалации ситуации на Украине может включать в себя, как превентивные, так и отложенные санкции.

Бессмыслица

В то же время в Госдепе США раскритиковали идею Менендеса о «санкционном авансе». Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что администрация США считает бессмысленным введение санкций против России до ее предполагаемого вторжения на Украину.





Американский дипломат ответила на вопрос о том, собирается ли президент США Джо Байден наложить вето на законопроект об ограничительных мерах против Москвы, если в нем будут заложены превентивные рестрикции. Нуланд отметила, что администрация главы государства активно ведет работу по данному вопросу с Конгрессом США.

При этом, по ее словам, сдерживание лучше всего работает, когда есть стратегическая неопределенность относительно того, что Вашингтон намерен делать.

Так что мы сказали, что это будут экономические меры, мы говорили об экспортном контроле, мы говорили о новых санкциях против российских элит, но если мы их раскроем сейчас, тогда Россия сможет начать принимать меры по смягчению последствий, и нам это кажется бессмысленным Виктория Нуланд Замгоссекретаря США

Не в первый раз

В декабре Менендес уже заявлял о разработке «матери всех санкций» против России при вторжении на Украину. Тогда отмечалось, что пакет мер будет иметь якобы «разрушительные последствия» для российского народа. Парламентарий на слушаниях на тему политики в отношении России рассказал, что в случае эскалации на Украине будут приведены в действие санкции, которых прежде никогда не видели. Он подчеркивал, что предлагал включить ограничительные меры в проект оборонного бюджета, но теперь будет искать другие возможности для их включения в законодательную базу.

Инициатива Менендеса вызвала разногласия среди американских парламентариев. Так, 25 января восемь сенаторов США из двух основных партий провели онлайн-встречу для разработки проекта «матери всех санкций». По данным Politico, политики преследовали цель к концу месяца сформулировать единый вариант проекта.

Тем не менее, согласно информации американского издания, переговоры сенаторов находятся на начальной стадии, и конкретных предложений выдвинуто не было. Так, конгрессмены собирались уточнить пункты проекта об оборонной помощи Украине и полномочиях Байдена по введению ограничительных мер. В то же время основные разногласия у парламентариев вызвал вопрос о том, как включить в проект санкций пункты о газопроводе «Северный поток-2», так чтобы не подорвать переговоры с Берлином по более обширному пакету ограничительных мер, рассказал собеседник Politico.

