В Госдепе США раскритиковали идею о введении превентивных санкций против России

Администрация США считает бессмысленным введение санкций против России до ее «вторжения» на Украину, как это предлагали ряд американских сенаторов. Об этом заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд, передает ТАСС.

Американский дипломат ответила на вопрос о том, собирается ли президент США Джо Байден наложить вето на законопроект об ограничительных мерах против Москвы, если в нем будут заложены превентивные рестрикции. Нуланд отметила, что администрация главы государства активно ведет работу по данному вопросу с Конгрессом США.

В то же время она раскритиковала идею о введении санкций заранее. По ее словам, сдерживание лучше всего работает, когда есть стратегическая неопределенность относительно того, что Вашингтон намерен делать. «Так что мы сказали, что это будут экономические меры, мы говорили об экспортном контроле, мы говорили о новых санкциях против российских элит, но если мы их раскроем сейчас, тогда Россия сможет начать принимать меры по смягчению последствий, и нам это кажется бессмысленным», — объяснила дипломат.

Ранее глава международного комитета сената США Роберт Менендес заявил, что часть санкций в отношении России, которые США готовят на случай эскалации ситуации вокруг Украины, могут быть введены «авансом». Он пригрозил России превентивным введением подобных мер и отметил, что «разрушительные санкции», которые будут способны «сокрушить экономику России», последуют в случае обострения текущей ситуации.

