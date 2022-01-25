В США возникли разногласия по проекту санкций против России

Восемь сенаторов США из двух основных партий провели онлайн-встречу для разработки проекта санкций против России. Об этом сообщает Politico со ссылкой на свои источники.

По данным американского издания, политики преследуют цель к концу недели сформулировать единый вариант проекта «Матери всех санкций» в отношении Москвы, предложенного демократом Робертом Менендесом. Отмечается, что сейчас переговоры сенаторов находятся на начальной стадии, и конкретных предложений пока выдвинуто не было. Так, конгрессмены собираются уточнить пункты проекта об оборонной помощи Украине и полномочиях президента США Джо Байдена по введению ограничительных мер. В то же время основные разногласия у сенаторов вызывает вопрос о том, как включить в проект санкций пункты о газопроводе «Северный поток-2», так чтобы не подорвать переговоры с Берлином по более обширному пакету ограничительных мер, рассказал собеседник Politico.

В декабре глава международного комитета сената США Менендес заявил о разработке «матери всех санкций» против России при вторжении на Украину. Отмечается, что пакет мер будет иметь «разрушительные последствия» для российского народа. Парламентарий на слушаниях на тему политики в отношении России отметил, что в случае эскалации на Украине будут приведены в действие санкции, подобным которым никогда не видели прежде. Он подчеркнул, что предлагал включить ограничительные меры в проект оборонного бюджета, но теперь будет искать другие возможности для их включения в законодательную базу.

