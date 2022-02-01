Спор вокруг золотых шахт снова рассорил Японию и Южную Корею

Южная Корея (РК) намерена оспорить предложение Японии включить золотые шахты на острове Садо, на которой использовался рабский труд корейцев, в список наследия ЮНЕСКО, заявил замглавы МИД РК Чхве Чжон Мун. Об этом сообщает агентство Yonhap.

После того, как Токио номинировал остров Садо, Сеул выразил протест, утверждая, что шахта использовала рабский труд корейских рабочих в период, когда Корейский полуостров находился под японским протекторатом. Новый спор в японо-корейских отношениях грозит снова рассорить власти двух государств.

«Наше правительство выражает глубокое сожаление по поводу решения правительства Японии о номинировании [в список ЮНЕСКО] шахты Садо, где корейцев заставляли работать во время Второй мировой войны, несмотря на наши неоднократные предупреждения, и мы настоятельно призывали его прекратить такие попытки», — заявил представитель МИД РК Чхве Ен Сам.

«Золотой рудник Садо является редким примером промышленного наследия, которое непрерывно работало в больших масштабах», — заявил секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно после объявления инициативы о номинировании. Японские власти опровергают факт преступления в отношении условий труда на шахте.

Дипломатический конфликт Японии и Кореи продолжается уже много лет. Несмотря на шаги к укреплению отношений двух стран на фоне возрастающей «китайской и северокорейской угрозы», воспоминания о корейском колониальном прошлом и японских военных преступлениях не дают свести трения на нет.

В период аннексии использовался принудительный труд местных жителей. Самым известным случаем подобной эксплуатации стала организация японской администрацией на территории Кореи и других оккупированных стран военных борделей («станций утешения») для удовлетворения сексуальных потребностей солдат и офицеров Императорской армии Японии. По оценкам историков, в сексуальном рабстве в те годы находилось до 400 тысяч женщин.