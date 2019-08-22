Япония и Южная Корея приблизились к разрыву дипотношений

Южная Корея разрывает соглашение об обмене разведданными с Японией. Такое решение было принято по итогам многочасовых дебатов в Управлении национальной безопасности при южнокорейком президенте, сообщает Reuters.

Как отметил замначальника управления Ким Ю Гын, Японию в срок уведомят о разрыве договора. Действие соглашения (GSOMIA) должно было автоматически продлиться 24 августа, если ни одна из сторон не решает его аннулировать, отмечает агентство.

Ким Ю Гын пояснил, что Токио внес «серьезные изменения» в сотрудничество в сфере безопасности, когда сослался на проблемы в этой области и без четких объяснений отменил право Сеула на ускоренный импорт своей продукции. В этой связи Южная Корея решила, что сохранение соглашения, по которому стороны обмениваются важной военной информацией, «не будет отвечать ее национальным интересам».

Решение, вероятно, негативно воспримут в США, отмечает Reuters. Вашингтону крайне важно сотрудничество своих главных союзников в Азии в сфере безопасности для противостояния ядерной и ракетной угрозам со стороны Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел Японии и Южной Кореи проведут переговоры в Китае. Они необходимы для снижения напряженности между странами, которая вылилась в масштабное экономическое противостояние.

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В августе Токио вычеркнул Сеул из списка приоритетных торговых партнеров. Япония также ввела ограничения на экспорт в Южную Корею ряда химических веществ и комплектующих. Официальной причиной стали подозрения, что Сеул поставляет товары двойного назначения в КНДР. В ответ Южная Корея отказала Японии в праве на ускоренный импорт своей продукции.

Взаимные ограничения начались после решения южнокорейского суда о возмещении Японией ущерба времен Второй мировой войны. В Токио указали, что вопрос был урегулирован в 1965 году, когда был подписан договор о нормализации отношений между странами.

В период с 1910 по 1945 годы Япония аннексировала всю территорию Кореи. В эти годы принудительный труд местных жителей использовали в некоторых японских фирмах. Независимость Кореи была восстановлена после поражения Японии во Второй мировой войне.

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