Экономика
 
Последние новости
Разведка США нашла свое объяснение взрыва в Белом море
Девушка постирала трусики в чайнике отеля и возмутила пользователей сети
«Золотую судью» Хахалеву отстранили от судебных процессов
Подружек невесты высмеяли за неподобающие наряды
Заемщиков предупредили о банковских ловушках
Трамп занялся живущими на пособия иммигрантами
Дудь ответил на свой главный вопрос о Путине
Найдена 500-летняя акула
США отреагировали на поездку Путина в Крым
Новости партнеров

Главные союзники США в Азии поругались

Перейти в «Мою Ленту»
Сунь Юн-мо

Южная Корея вычеркнула Японию из списка стран, которые имеют право на ускоренный импорт своей продукции. Сеул обещал сделать это в начале августа, когда Токио ввел аналогичные санкции, но попросил не считать местью, передает The Wall Street Journal.

С начала сентября японским компаниям, работающим с Южной Кореей, придется ждать для завершения всех процедур не 5 дней, а 15. Анонсируя эти меры, министр торговли, индустрии и энергетики Южной Кореи Сунь Юн-мо (Sung Yun-mo) обвинил в конфликте Токио.

По его мнению, «нельзя работать в тесном контакте со странами, чьи практики не соответствуют основным принципам международной системы экспортного контроля и постоянно применяются неправильно».

Японский министр не смог прокомментировать действия Сеула, потому что в стране выходной. Ранее в Токио объяснили свои ограничительные меры защитой национальных интересов. Отдельные должностные лица указывали, что настоящая причина — решение южнокорейского суда по поводу возмещения ущерба времен Второй мировой войны.

Япония и Южная Корея имеют нерешенные конфликты с середины прошлого века. Эксперты отмечают, что сейчас отношения между ними — худшие за все это время. Обе страны являются ближайшими партнерами Вашингтона в регионе, а также играют ключевую роль в производстве электроники. Это касается как техники Apple, так и серверов для Amazon. Конфликт между ними приведет к замедлению цепочки поставок продукции.

Президент США Дональд Трамп 9 августа заявил, что Сеул и Токио должны договориться друг с другом, потому что их споры вредят Соединенным Штатам. Однако до настоящего времени Вашингтон не предпринимал активных действий, чтобы усадить стороны за стол переговоров.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
South Korea Kicks Japan Off List of Favored Trading Partners
Южная Корея стала худшей из лучших на бирже
Россия поборется с США за Китай
Китай подчинился американским санкциям
Другие материалы рубрики
Экономика00:02Сегодня

Чем богаты

Россия накормит всех своими органическими продуктами. Это принесет стране миллиарды
17:59Сегодня

Автомобили из «Кортежа» Путина похвалили за рубежом

16:27Сегодня

Цены на лекарства в России предложили кардинально изменить

16:11Сегодня

Торговая война потащила экономику США на дно

Экономика00:0410 августа

Спасение утопающего

Эта компания построила «Титаник». Теперь она идет ко дну, как и ее знаменитый корабль
15:25Сегодня

«Союзмультфильм» и ЦБ не поделили «Бременских музыкантов»

14:12Сегодня

Названа доля недовольных своей зарплатой россиян

13:30Сегодня

Средний чек россиян в магазинах достиг минимума

Экономика00:09 7 августа

У них все дома

Финским бездомным раздали деньги и квартиры. Это оказалось выгодно
12:16Сегодня

«Бременские музыканты» попали на деньги

11:21Сегодня

Названы российские регионы с самой «здоровой» экономикой

10:14Сегодня

Российская экономика стала более конкурентной

Россия
Россияне пошли за грибами и нашли выброшенные «Почтой России» посылки с AliExpress
«Навсегда останусь охотником за людьми»
Анатолий Кашпировский — о своем главном косяке, шарлатанстве и жизни, которая не удалась
Родителям двойняшек подарили наборы «Я родился в Подмосковье!»
«Не стоит думать, что все полыхает»
Как тушат пожары в Сибири и что будет с лесом и животными
Погибших при взрыве на полигоне под Северодвинском наградили орденами Мужества
«Продали корову — купили автомат»
Как дагестанцы первыми встретили боевиков Басаева и спасли Россию от распада
Появились подробности взрыва газа в жилом доме в Москве
Все материалы
Мир
Трамп занялся живущими на пособия иммигрантами
«Старейшины обменивали детей на вещи»
Их предков обращали в рабство и увозили за океан. Спустя 400 лет они этого не забыли
Норвежские истребители заинтересовались российскими бомбардировщиками
Индустрия несвободы
Как частные тюрьмы превращают американцев в рабов и зарабатывают на этом миллионы
США отреагировали на поездку Путина в Крым
«Они не хотят жить в боли»
 
США отправили военных в Турцию для решения вопроса Сирии
Все материалы
Бывший СССР
ДНР обвинила Киев в подготовке к силовому решению конфликта
Солдаты без родины
Рижские омоновцы защищали СССР даже после его распада. За это их отдали под трибунал
Перемирие в Донбассе назвали геноцидом
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев«Этот человек не понимает намеков»
Атамбаев покинул пост президента без революций. Почему его арестовал его же преемник?
Зеленский устроил массовые увольнения силовиков из-за «янтарной коррупции»
Пока все дома
Спецназ дважды штурмовал резиденцию экс-президента Киргизии Атамбаева: как это было
Зеленский вынудил уволиться еще одного «бесполезного» украинского чиновника
Все материалы
Экономика
Автомобили из «Кортежа» Путина похвалили за рубежом
Чем богаты
Россия накормит всех своими органическими продуктами. Это принесет стране миллиарды
Цены на лекарства в России предложили кардинально изменить
Спасение утопающего
Эта компания построила «Титаник». Теперь она идет ко дну, как и ее знаменитый корабль
Торговая война потащила экономику США на дно
У них все дома
Финским бездомным раздали деньги и квартиры. Это оказалось выгодно
«Союзмультфильм» и ЦБ не поделили «Бременских музыкантов»
Все материалы
Силовые структуры
Появились подробности расправы киллера из «дела Круга» над сокамерником
В поисках короля
Этот вор должен был возглавить криминал Чечни. Ему помогал президент Киргизии
Полиция начала проверку жесткого задержания девушки на митинге в Москве
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Вор в законе и лидер ОПГ «Рашидовские» попал в СИЗО за вымогательство миллиона
Василий Комаров«Так забивают скотину»
Как первый маньяк СССР убил десятки человек и держал в страхе Москву
Россияне напали на росгвардейцев ради дружбы
Все материалы
Наука и техника
Раскрыто будущее взорвавшегося под Северодвинском «специзделия»
Буря в воде
Что испытывали на военном полигоне в Северодвинске, где погибли семь человек
В Белом море ограничили лов рыбы
Космические монстры
Астрономы ищут гигантские сооружения в космосе. Все началось с русского ученого
Станции ОДВЗЯИ зафиксировали взрыв под Северодвинском
Появились новые версии в деле о взрыве на военном полигоне
Слухи о радиации, ракеты и корабли: что известно о ЧП под Северодвинском и его причинах
Раскрыто число истребителей России
Все материалы
Спорт
«Ахмат-Арену» предложили лишить громкоговорителей
Камила Валиева«Ее бог в макушечку поцеловал»
Тутберидзе растит новую звезду. Ей прочат победу на следующей Олимпиаде
Голкипер «Ливерпуля» совершил лучший сейв первого тура АПЛ
Наоми Осака«Я могла стать либо лучшей, либо бездомной»
Японская теннисистка одолела Серену Уильямс на корте. Скоро она заберет ее миллионы
Гол новичка «Тоттенхэма» признан лучшим в первом туре АПЛ
Без раскачки
Разгромные победы «Ливерпуля» и «Сити», МЮ — «Челси»: почему нельзя пропустить старт АПЛ
Футболистов «Арсенала» втянули в войну мафии
Все материалы
Культура
Актриса лишилась работы из-за расистского скетча десятилетней давности
Поль Гоген, Aha oe feii? («А, ты ревнуешь?») (1892)«Сумасшедшие богатые русские»
Эти миллионеры десятилетиями собирали свои коллекции. Сейчас им завидуют во всем мире
Автор хита Moto Moto умер в 33 года
«Чтобы Советы не совали свой нос»
Как паранойя американских военных привела к изобретению интернета
Раскрыты подробности смерти диджея Жанны Рассказовой
ГУЛАГ как память
Испанские фотографы искали на Соловках следы лагерей, а оказались между адом и раем
Лиам Хемсворт прокомментировал разрыв с ушедшей к девушке Майли Сайрус
Все материалы
Интернет и СМИ
Звонок из Чечни заставил журналиста Шевченко взять назад слова о Кадырове
Идущие сквозь миры
На этих снимках фантазия лучших фотографов мира переплетается с реальностью
Певец Александр Серов подал в суд на «Пусть говорят»
Призрак Чернобыля
Фотограф рискнул жизнью и попал во взорвавшийся реактор спустя годы после катастрофы
Колоритный персонаж из телесюжета покорил зрителей своей искренностью
«Оргазм для ушей»
 
Российской журналистке выстрелили в голову
Все материалы
Ценности
Мошенники использовали имя Меган Маркл для рекламы БАДов
Папины дочки
Как живут наследницы постсоветских правителей и что их роднит с детьми Сталина и Брежнева
Наоми Кэмпбелл и Белла Хадид снялись в нижнем белье в одной рекламе
С узлом на шее
Зачем мужчины однажды надели галстук и почему продолжают его носить
Названы самые популярные люксовые автомобили России
«Ни один порок плоти не прошел мимо этого сластолюбца»
Райские девственницы и праздник обрезания: роскошная жизнь завоевателя Константинополя
Прозрачные водонепроницаемые пляжные шорты возмутили пользователей
Все материалы
Путешествия
Голодные медведи перекрыли туристический маршрут на Камчатке
«Если придется убить, надеюсь, сделаю это без ненависти»
Россиянин отправился в Ботсвану, а попал в фильм Тарантино
Обломки самолета ранили людей и повредили десятки машин
«Это настоящая сказка»
Хоббиты, говорящие бобры и лесные лабиринты: зачем ехать в Чешскую Швейцарию
Грузия потеряла миллионы долларов за месяц запрета на авиасообщение с Россией
«Ты не пьешь вино? У нас и водка есть!»
Как россиянин добрался до Намибии и очутился в компании уголовников и проституток
Суперъяхта врезалась в причал с людьми и сорвала туристам ужин
Все материалы
Из жизни
Бывший заключенный 20 лет носил в животе зубную щетку
Тристан Бодет и Эрика Ву, 2013 год«Это же Малибу, что может случиться?»
В тихом американском городке кто-то годами убивает людей. Власти пытаются это скрыть
Гигантский паук расправился с летучей мышью на глазах у женщины
Крис Дэнси«Я — дедушка-киборг»
Этот человек научился полностью контролировать свое тело. Как изменилась его жизнь?
Россиянин выиграл квартиру в Москве и стал мультимиллионером
«В родной стране нет никакого порядка»
История россиянки о жизни в Сингапуре
Нелепая прическа преступника насмешила пользователей сети
Все материалы
Первый тест обновленного Audi Q7
Узнаем, что поменялось в главном конкуренте BMW X5 и Mercedes-Benz GLE после рестайлинга
«Запорожец» за 20 млн рублей
Видео: среднемоторный «горбатый», который стоит как Lamborghini Aventador
Самый дорогой Chevrolet в мире
Видео: частичка американской гоночной истории за 2,2 млн долларов
Что рисует дизайнер Шкоды в свободное время?
Олдтаймеры, спорткары, не вполне одетые женщины...
Президент Туркменистана захотел купить «путинские» лимузины
Представлен самый мощный серийный внедорожник
В России закрылся автомобильный завод
Все материалы
Дом
Расходы на недвижимость обвалились
Сносят крышу
Как выглядят лучшие дома планеты
Жилье в «Москва-Сити» резко подорожало
Горящая земля
Россияне бегут из этого города, бросая свое жилье. Их квартиры никто не купит
Российские аэропорты решили застроить жильем
Нескорая помощь
Ипотеку пытаются сделать доступнее для россиян. Радоваться пока рано
Раскрыты данные о самых дешевых съемных квартирах Москвы
Все материалы
Нацпроекты
Ставка на сухое
Россия собралась напоить мир своим вином. Франции и Италии придется подвинуться
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
«Они не понимают зачем и бесятся»
Россияне пытаются сортировать мусор. Над ними смеются семья и соседи
Россияне очистили от мусора около 80 километров речных берегов
На Урале развернут масштабное строительство
В Приморье начали массово ремонтировать дороги
В России построят паромы для связи Камчатки с Дальним Востоком
Все материалы