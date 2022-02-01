В России активизировались «лжеброкеры»

В России в последние месяцы активизировались «лжеброкеры» и возросло количество жалоб на них со стороны граждан, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Общероссийского народного фронта (ОНФ).

По данным организации, в 2021 году совокупный ущерб от деятельности недобросовестных брокерских компаний составил два миллиарда рублей, или около 522 тысяч рублей в среднем на одного клиента.

В большинстве случаев (51 процент) злоумышленники предлагают свои услуги по телефону. Также распространены варианты с рекламой в интернете (26 процентов) или собственными сайтами компаний (7 процентов). При первом разговоре с жертвой «лжеброкеры» предлагают высокий доход от инвестиций в ценные бумаги за короткий срок.

Для его получения необходимо зарегистрироваться на сайте и пополнить счет. Первые сделки, производимые за счет некой «системы», детали работы которой не раскрываются, приносят небольшой доход, после чего «лжеброкер» предлагает жертве совершать операции на более крупные суммы — от 500 тысяч рублей.

При попытке вывести средства со счета остаток на нем блокируется «лжеброкером», отмечают собеседники издания. По их подсчетам, максимальные потери доверчивых клиентов достигали 2,5 миллиона рублей.

Опрошенные изданием специалисты связывают рост числа мошеннических схем с возросшей популярностью биржевых торгов у населения. За последние два года количество зарегистрированных на одной только Московской бирже трейдеров — физических лиц выросло с 3,5 до 17 миллионов человек. При этом многие инвесторы не обладают необходимыми познаниями и достаточным уровнем финансовой грамотности.

