Блогерша раскрыла способы избавиться от стойких пятен на одежде

Жительница Австралии раскрыла несколько способов избавиться от стойких загрязнений на вещах. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram.

Блогерша Шантель Мила регулярно делится с подписчиками роликами, в которых рассказывает о лайфхаках, используемых во время уборки дома. В одном из последних видео она показала подписчикам, как очищает одежду от различных пятен с помощью подручных средств.

По словам женщины, эффективным средством против пятен от косметики, тонального крема и автозагара является сочетание средства для мытья посуды и мицеллярной воды, которые необходимо нанести на предмет гардероба, после чего отправить его в стиральную машину.

В то же время для избавления от чернил, попавших на ткань, лучше применять лак для волос или медицинский спирт, которые необходимо предварительно нанести на загрязнения и постирать привычным способом. В конце она порекомендовала добавлять к порошку эвкалиптовое масло, поскольку оно эффективно против жирных пятен от еды.

Публикация женщины набрала более 30 тысяч просмотров. Зрители принялись благодарить Милу в комментариях под упомянутым постом. «Это очень умно», «Спасибо, я попробовала очистить пятно от маркера, все получилось», «Спасибо большое! Очень полезно», «Твои способы действительно работают», «Обожаю твои советы», «Благодарю», — писали пользователи сети.

В октябре Шантель Мила раскрыла простые способы сэкономить время на уборке в спальне. Чтобы сократить время на расстилание простыни, нужно обратить внимание на расположение на ней ярлыка. Мила объяснила, что простыню нужно стелить так, чтобы он находился в правом нижнем углу кровати. По ее словам, это ускорит поиски нужной стороны белья.