Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Полицию Лондона уличили в расизме и женоненавистничестве

Полицию Лондона обвинили в расизме по результатам расследования IOPC

Фото: Alberto Pezzali / AP

Столичную полицию Лондона (Metropolitain police, MET) по результатам скандального расследования уличили в расизме, женоненавистничестве и словесных издевательствах. Нарушения в рядах правоохранителей нашло Независимое управление по поведению полиции (IOPC). Об этом сообщает Independent.

IOPC призвало полицию Лондона извиниться за выявленные случаи этических нарушений и публично признать себя антирасистской организацией. Через расследование управления прошли 14 полицейских. После предъявленных обвинений двое из них были уволены с лишением возможности дальнейшего трудоустройства в полицию, двое ушли в отставку.

Еще несколько человек подверглись дисциплинарным взысканиям. Расследование началось в 2018 году после того, как один из полицейских занялся сексом с пьяным человеком (пол не уточняется) прямо в участке. После этого в IOPC поступило анонимное заявление, с которого началось масштабное расследование должностных преступлений в полиции Лондона.

Материалы по теме:
Штурм Капитолия, реванш «Талибана» и миграционный кризис. Самые важные события, благодаря которым мир запомнит 2021 год
Штурм Капитолия, реванш «Талибана» и миграционный кризис.Самые важные события, благодаря которым мир запомнит 2021 год
28 декабря
Борис, ты не прав! Как вечеринки британского премьера в разгар пандемии испортили его репутацию и политическую карьеру
Борис, ты не прав!Как вечеринки британского премьера в разгар пандемии испортили его репутацию и политическую карьеру
24 января

Надзорный орган также получил несколько заявлений об издевательствах и сексуальных домогательствах внутри коллектива полицейских. Сотрудников обвиняли в занятии сексом при исполнении служебных обязанностей, в том числе под действием стероидов.

Также полицейским вменили дискриминацию коллег, использование угроз физической расправой на работе. Все эти нарушения в профессиональной коммуникации, по данным IOPC, защищались как «стеб». Кроме того, правоохранителей уличили в удалении материалов дел и препятствовании расследованиям.

25 января стало известно, что полицейский из Великобритании попался на скрытой съемке обнаженных женщин. 40-летний сотрудник британской полиции Нейл Корбел представлялся организатором фотосъемок и приглашал ничего не подозревающих моделей и секс-работниц в гостиничные номера и комнаты. Он заранее прятал там скрытые камеры, маскируя их под различные обыденные вещи. Так ему удавалось заснять моменты, когда женщины переодевались.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
В Северной Корее рассказали о «полностью зачахшем» Ким Чен Ыне
Маэстро Понасенков захотел превратить дом расчленителя Соколова в музей идиотов
В Госдуме назвали источник финансирования для увеличения украинской армии
Россия призвала США и Украину не нагнетать обстановку в Донбассе
Зафиксирована самая длинная молния за всю историю наблюдений
В Верховной Раде создадут следственную комиссию о событиях 2014 года в Крыму
Открывшему огонь по людям бывшему прапорщику милиции дали 18 лет колонии
Российский врач назвал новое последствие пандемии коронавируса
В Совфеде одобрили рекомендацию о максимальном переводе сотрудников на удаленку
Юрист назвал единственный законный способ взыскать долги за ЖКУ с граждан
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.