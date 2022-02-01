Полицию Лондона уличили в расизме и женоненавистничестве

Столичную полицию Лондона (Metropolitain police, MET) по результатам скандального расследования уличили в расизме, женоненавистничестве и словесных издевательствах. Нарушения в рядах правоохранителей нашло Независимое управление по поведению полиции (IOPC). Об этом сообщает Independent.

IOPC призвало полицию Лондона извиниться за выявленные случаи этических нарушений и публично признать себя антирасистской организацией. Через расследование управления прошли 14 полицейских. После предъявленных обвинений двое из них были уволены с лишением возможности дальнейшего трудоустройства в полицию, двое ушли в отставку.

Еще несколько человек подверглись дисциплинарным взысканиям. Расследование началось в 2018 году после того, как один из полицейских занялся сексом с пьяным человеком (пол не уточняется) прямо в участке. После этого в IOPC поступило анонимное заявление, с которого началось масштабное расследование должностных преступлений в полиции Лондона.

Надзорный орган также получил несколько заявлений об издевательствах и сексуальных домогательствах внутри коллектива полицейских. Сотрудников обвиняли в занятии сексом при исполнении служебных обязанностей, в том числе под действием стероидов.

Также полицейским вменили дискриминацию коллег, использование угроз физической расправой на работе. Все эти нарушения в профессиональной коммуникации, по данным IOPC, защищались как «стеб». Кроме того, правоохранителей уличили в удалении материалов дел и препятствовании расследованиям.

25 января стало известно, что полицейский из Великобритании попался на скрытой съемке обнаженных женщин. 40-летний сотрудник британской полиции Нейл Корбел представлялся организатором фотосъемок и приглашал ничего не подозревающих моделей и секс-работниц в гостиничные номера и комнаты. Он заранее прятал там скрытые камеры, маскируя их под различные обыденные вещи. Так ему удавалось заснять моменты, когда женщины переодевались.