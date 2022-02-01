Россиянам назвали способное избавить квартиру от насекомых растение

В холодное время года в квартирах и частных домах россиян зачастую можно увидеть насекомых, которые стремятся спрятаться в тепле до весны. Навсегда избавить жилище от жуков и пауков способна обычная мята, сообщает «Московский комсомолец» (МК).

По данным издания, насекомые не переносят запах мяты. Кроме этого, это растение называют естественным освежителем воздуха. При этом за мятой легко ухаживать, она приятно пахнет.

Если в доме уже есть паутина, можно побрызгать помещение раствором эфирного масла мяты и чистой воды (0,5 литра воды на десять капель масла). Паутину следует убрать веником или пылесосом. Нужно тщательно вымыть малодоступные места в квартире, в томе числе задние стенки мебели и пространства за отопительными приборами.

Кроме того, необходимо внимательно осмотреть все окна, двери и плинтуса, замазать щели, где особенно любят жить насекомые. Также можно сделать клейкие ловушки и воспользоваться специальными аэрозолями, заключает издание.

Год назад россиян предупреждали о возможном нашествии тараканов. Завлабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева заявила, что периодическая активизация тараканов в многоквартирных домах неизбежна, поскольку связана с циклом размножения насекомых. Она напомнила, что тараканы откладывают яйца в местах, где есть вода, после чего они развиваются в среднем три месяца.