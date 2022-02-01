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Мишустин призвал решать проблемы первичного звена здравоохранения

Премьер Мишустин: работа поликлиник в России должна стать более удобной и быстрой

Фото: Globallookpress.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал решать проблемы первичного звена здравоохранения. Он также отметил, что в поликлиниках необходимо обеспечить индивидуальный подход к пациентам, а посещение врачей должно стать более удобным и быстрым. Его слова во вторник, 1 февраля, приводит РИА Новости.

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Для этого необходимо избавить медицинских работников от бумажной волокиты, внедрить современные технологии, в том числе для реабилитации после коронавируса, уточнил Мишустин.

Опыт пандемии, по словам премьер-министра, показал важность восстановления после болезни и указал на необходимость создать современную инфраструктуру, чтобы пациенты могли получить ее на всех этапах лечения. Для этого в ближайшие несколько лет нужно будет обеспечить более 60 процентов осуществляющих реабилитацию медучреждений соответствующим оборудованием и подготовить профильных специалистов.

«Такая помощь должна стать действительно доступной для граждан», — добавил председатель Правительства.

По данным оперштаба на 1 февраля, в России за сутки госпитализировали 17 487 пациентов, заболевших COVID-19. 40 301 пациент выздоровел и был выписан из больниц за прошедшие 24 часа.

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Евгения Куликова
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