Варан попытался заживо проглотить черепаху и попал на видео

Молодой варан на водохранилище Мак-Ритчи в Сингапуре попытался заживо проглотить черепаху, которая не хотела сдаваться и пыталась сбежать. Животные попали на видео, которые автор опубликовала на странице Singapore Wildlife Sightings в Facebook.

«Откусил больше, чем смог прожевать?» — говорится к подписи к видеозаписи, на которой видно, как крупный варан хватает ртом живую черепаху. Однако каждый раз, когда лапы черепахи касались земли, она пыталась убежать. Варан не отпускает ее и старается разгрызть твердый панцирь.

«Мне было жаль упорную черепаху, но не хотелось драться с вараном, чтобы спасти ее», — написала автор записи Мадлен Симпсон-Сьюард. Она отметила, что не дождалась финала, поэтому не узнала, чем закончилось противостояние.

В комментариях к посту один из пользователей рассказал, что наблюдал похожий инцидент в этом же месте: «На следующее утро мертвый варан лежал в воде. Он подавился черепахой, которую не смог проглотить. Спустя несколько дней мне пришлось сообщить об этом местным властям, так как рептилия начала разлагаться и источать неприятный запах. Ее убрали».

Автор другого комментария написал, что попытки варана разжевать черепаху напоминают попытку раскусить зубами грецкий орех. Он отметил, что это молодая ящерица, которая покусилась на казавшуюся легкой добычу. «Вскоре она сдастся», — предположил он.

Ранее сообщалось, что огромный варан в ботаническом саду Сингапура растерзал черепаху на глазах у черного лебедя. На сделанных посетителем ботанического сада кадрах видно, как варан жестоко разрывает черепаху.