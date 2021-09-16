Огромный варан растерзал черепаху на глазах у черного лебедя

Варан в ботаническом саду Сингапура разорвал черепаху на глазах у лебедя и фотографа

Огромный варан в ботаническом саду Сингапура растерзал черепаху на глазах у черного лебедя. Фотографии с животными опубликовал на странице ботанического сада Facebook фотограф Джаред Тан.

Тан рассказал, что пришел в ботанический сад, чтобы протестировать новый фотоаппарат и поснимать ныряющих зимородков. Он не смог сделать хороших кадров и собирался уходить. В этот момент он заметил огромного варана, который поедал двухкоготную черепаху.

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На сделанных посетителем ботанического сада кадрах видно, как варан жестоко разрывает черепаху. За происходящим заинтересованно наблюдает черный лебедь. Заметив птицу, варан уставился на нее, как будто пытался запугать. После этого лебедь уплыл.

Варан увидел, что фотограф тоже смотрит на него, и высунул язык.

Ранее сообщалось, что варан целиком съел крупного питона в канале Улу-Пандан в Сингапуре. Однако добыча оказалась слишком большой и рептилию стошнило.