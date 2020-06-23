Два ящера «позавтракали» громадным питоном на глазах у мужчины

В Центральном регионе Сингапура возле реки Каланг два варана «позавтракали» громадным питоном на глазах у мужчины. Видео, снятое очевидцем, появилось в группе Nature Society (Singapore) в Facebook.

Ролик, опубликованный пользователем Свеном Айнхаусом (Swen Einhaus) в субботу, 20 июня, собрал десятки восторженных комментариев. На записи видно, как крупные ящеры разместились у изголовья и хвоста змеи и уничтожают ее сразу с двух концов. Пользователи восхитились необычным зрелищем и позавидовали Айнхаусу, что он стал свидетелем редкого явления.

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«Великолепные кадры! Вам повезло увидеть это вживую», — отметил один из комментаторов. «Вау, вы настоящий счастливчик. Далеко не многим удается увидеть нечто подобное», — добавил другой пользователь. «Отличная командная работа. Хотя большой питон вряд ли подходит им по размерам», — заметил третий.

В воскресенье, 21 июня, Айнхаус уточнил в комментариях, что вараны убежали. «Думаю, для них это оказалось слишком огромной добычей», — написал очевидец, сопроводив публикацию фотографией мертвого пресмыкающегося. «Они, вероятно, прибегут вечером за добавкой», — пошутили пользователи. «Просто змея оказалось невкусной», — иронизировали другие комментаторы.

На следующий день другой пользователь Facebook выложил в комментариях снимок убитого питона и подчеркнул, что рептилия все еще лежит в том месте. Комментаторы пришли к выводу, что на ближайшие несколько дней пресмыкающееся станет кормом для других животных.

Ранее посетительница южноафриканского сафари-парка Мала-Мала, 49-летняя Кристи Деланж, запечатлела смертоносную битву маленького варана с песчаной змеей. Она не сразу разобралась, кто из пресмыкающихся был охотником, а кто — его жертвой.

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