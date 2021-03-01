Съевшего слишком большого питона варана стошнило добычей

Варан целиком съел крупного питона в канале Улу-Пандан в Сингапуре. На видео с животным обратило внимание сингапурское издание The Independent News & Media.

В среду, 24 февраля, Десмонд Бонд (Desmond Bond) опубликовала фотографии и видеозапись с вараном, который проглотил большого питона. Однако добыча оказалась слишком большой, и рептилию стошнило.

На записи, которая длится минуту, видно, как большая ящерица пытается целиком проглотить змею.

Другая пользовательница Facebook Дженнифер М Тан (Jennifer M Tan) тоже запечатлела произошедшее. «Обед в канале Улу-Пандан», — подписала она свой пост.

«Он долго пытался проглотить рептилию целиком, но питон не помещался», — пояснила Тан. Она отметила, что зрелище собрало толпу зевак. «Неожиданно он выплюнул змею!» — написала она. Женщина приложила фотографию, на которой варан смотрит на исторгнутое им пресмыкающееся.

Ранее сообщалось, что в Центральном регионе Сингапура возле реки Каланг два варана «позавтракали» громадным питоном на глазах у мужчины. На записи видно, как крупные ящеры разместились у изголовья и хвоста змеи и уничтожают ее сразу с двух концов.