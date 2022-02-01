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Экономика Европы не оправдала ожиданий аналитиков

Bloomberg: рост инфляции оказался сильнее прогнозируемого в нескольких европейских странах

Фото: Eric Vidal / Reuters

Во Франции, второй по величине экономике еврозоны, рост инфляции в начале года оказался более сильным, чем ожидалось. Аналогичные данные были получены из Германии и Испании. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Европейская экономика не оправдала ожиданий аналитиков. Потребительские цены во Франции выросли в январе на 3,3 процента по сравнению с прошлым годом. Экономисты прогнозировали рост на 2,9 процента. В декабре цены выросли на 3,4 процента. Одним из главных факторов инфляции в Европе остается рост цен на энергоносители — в декабре они выросли на 18,5 процента, а по итогам января уже на 19,7 процента.

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Тем не менее влияние цен на энергоносители на уровень инфляции во Франции может оказаться не таким сильным, как в других странах еврозоны, так как власти выделили более 15 миллиардов евро на поддержку домохозяйств, включая оплату счетов за электроэнергию.

Проблема инфляции все сильнее давит на Европейский центральный банк (ЕЦБ). Политики в Европе неоднократно заявляли, что резкий рост экономики стран еврозоны после пандемии — временный. Великобритания и США, например, слишком резко свернули меры экономической поддержки, принятые во время кризиса. Европейские же политики призывают ЕЦБ сделать это более постепенно.

Восстановлению экономики Европы угрожает не только растущая инфляция в некоторых странах еврозоны, но и экономические проблемы Германии. По данным немецких властей, снижение ВВП наиболее развитой страны региона сказывается и на других членах Европейского Союза.

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Платон Щукин
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