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«Британского Билла Гейтса» собрались судить в США

В США будут судить британского бизнесмена Майка Линча

Фото: Hannah McKay / Reuters

Власти США собрались судить одного из самых известных бизнесменов Великобритании Майка Линча, заработавшего состояние на технологических проектах и прозванного «британским Биллом Гейтсом», пишет CNBC. В ближайшее время он может быть экстрадирован в США.

Предъявленные Линчу обвинения касаются сделки 2011 года по продаже его стартапа Autonomy одному из мировых лидеров в сфере производства оборудования и разработки программного обеспечения, американской компании HP. За продажу своей доли Линч тогда получил 11,7 миллиарда долларов.

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При этом, по версии следствия, предложенная HP цена была на 64 процента выше рыночной на тот момент. Сразу после объявления о сделке котировки акций HP просели на 20 процентов, в то время как акции Autonomy подорожали на 70 процентов.

Через год после совершения сделки HP объявила о списании 8,8 миллиарда долларов в результате переоценки стоимости своей доли Autonomy, признав завышенную цену актива при покупке.

Руководство HP утверждает, что некорректная оценка была вызвана фальсификациями со стороны менеджмента Autonomy, намеренно приукрасившего финансовые результаты компании. В частности, годовая прибыль была завышена на 700 миллионов долларов. В результате обе стороны подали друг к другу встречные иски, которые рассматривались в суде на протяжении почти 10 лет.

28 января министр внутренних дел Великобритании Прити Патель одобрила экстрадицию Линча в США. Три года назад американский суд признал другого топ-менеджера Autonomy Сушована Хуссейна виновным в мошенничестве и приговорил его к пяти годам тюрьмы.

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Платон Щукин
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