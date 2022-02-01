«Британского Билла Гейтса» собрались судить в США

Власти США собрались судить одного из самых известных бизнесменов Великобритании Майка Линча, заработавшего состояние на технологических проектах и прозванного «британским Биллом Гейтсом», пишет CNBC. В ближайшее время он может быть экстрадирован в США.

Предъявленные Линчу обвинения касаются сделки 2011 года по продаже его стартапа Autonomy одному из мировых лидеров в сфере производства оборудования и разработки программного обеспечения, американской компании HP. За продажу своей доли Линч тогда получил 11,7 миллиарда долларов.

При этом, по версии следствия, предложенная HP цена была на 64 процента выше рыночной на тот момент. Сразу после объявления о сделке котировки акций HP просели на 20 процентов, в то время как акции Autonomy подорожали на 70 процентов.

Через год после совершения сделки HP объявила о списании 8,8 миллиарда долларов в результате переоценки стоимости своей доли Autonomy, признав завышенную цену актива при покупке.

Руководство HP утверждает, что некорректная оценка была вызвана фальсификациями со стороны менеджмента Autonomy, намеренно приукрасившего финансовые результаты компании. В частности, годовая прибыль была завышена на 700 миллионов долларов. В результате обе стороны подали друг к другу встречные иски, которые рассматривались в суде на протяжении почти 10 лет.

28 января министр внутренних дел Великобритании Прити Патель одобрила экстрадицию Линча в США. Три года назад американский суд признал другого топ-менеджера Autonomy Сушована Хуссейна виновным в мошенничестве и приговорил его к пяти годам тюрьмы.

