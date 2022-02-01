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Вирусолог спрогнозировал сроки отмены ковидных ограничений в России

Вирусолог Чумаков: коронавирусные ограничения есть смысл отменять в феврале-марте

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Ковидные ограничения в России есть смысл отменять в конце февраля или начале марта 2022 года. Такой прогноз дал российский вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков, его слова приводит URA.RU.

«Многое будет зависеть не от того, что уже пора снимать ограничения, а от того, насколько власти решились это сделать. Я думаю, что есть смысл сделать это в феврале-марте. А как оно реально будет, уже зависит от властей», — объяснил специалист.

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Он отметил, что при снятии ковидных ограничений стоит учитывать готовность к этому системы здравоохранения, количество свободных коек и возможности медицинской службы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос введения федерального локдауна в стране в настоящее время неактуален и не рассматривается властями.

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Никита Абрамов
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