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Кремль пообещал обратить внимание на рост цен на ПЦР-тесты в регионах

Пресс-секретарь Песков: мы обратим внимание на рост цен на ПЦР-тесты в регионах

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал обратить внимание на информацию о росте цен на ПЦР-тесты в ряде регионов. Об этом сообщает ТАСС.

При этом Песков отметил, что ситуация с подорожанием ПЦР-тестов входит в компетенцию оперативного штаба.

Представитель Кремля поблагодарил журналистов за внимание к проблеме и назвал участившиеся сообщения о проблеме поводом обратить на нее внимание.

Ранее Песков заявил, то ведение дополнительных ограничений из-за распространения омикрон-штамма в России не планируется. По его словам, на это указывает опыт других стран, уже столкнувшихся с последствиями нового варианта коронавируса.

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Роман Кирьянов
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