Кремль пообещал обратить внимание на рост цен на ПЦР-тесты в регионах

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал обратить внимание на информацию о росте цен на ПЦР-тесты в ряде регионов. Об этом сообщает ТАСС.

При этом Песков отметил, что ситуация с подорожанием ПЦР-тестов входит в компетенцию оперативного штаба.

Представитель Кремля поблагодарил журналистов за внимание к проблеме и назвал участившиеся сообщения о проблеме поводом обратить на нее внимание.

Ранее Песков заявил, то ведение дополнительных ограничений из-за распространения омикрон-штамма в России не планируется. По его словам, на это указывает опыт других стран, уже столкнувшихся с последствиями нового варианта коронавируса.