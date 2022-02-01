Мужчина с двумя женами попытался завести двух детей одновременно

Полиаморная семья из США, состоящая из одного мужчины и двух женщин, объявила об ожидаемом прибавлении в семействе. Об этом сообщает издание Daily Star.

34-летний Джимми Сильва и его возлюбленная, 32-летняя Чача Ва Вум, познакомились и стали встречаться, когда учились в старших классах. Поскольку Чача испытывает влечение к обоим полам, она не возражала против того, чтобы к отношениям присоединилась еще одна женщина. Третьим членом семьи стала 28-летняя Саммер Пеллтье. В феврале 2020 года трио сыграло свадьбу.

Сильва надеялся, что обе жены забеременеют одновременно, однако этого не случилось. В июне 2021 года у Чачи Ва Вум родился сын. Чтобы завести ребенка с Саммер Пеллтье, потребовались продолжительные усилия, которые увенчались успехом лишь в январе 2022 года. И первого, и второго ребенка они попытаются воспитывать все вместе.

Ранее сообщалось, что жена предложила привлекательной подруге мужа стать третьим членом семьи. Трио утверждает, что полиаморные отношения — это командная работа над общими целями, в которой учитываются характер и интересы каждого.