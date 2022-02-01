Начальник полярной станции рассказала о встрече с семьей белых медведей

Мария Волынец, начальник станции в Рау-Чуа, рассказала о встрече с семьей белых медведей. Женщина в разговоре с корреспондентом ТАСС призналась, что испугалась, заметив хищницу с детенышем, и упала на снег, но ее спасли прибежавшие на шум собаки.

Россиянка работает на полярной станции уже 23 года. Начинала Волынец поваром, а в 2003-м она стала начальником. Женщина пояснила, что кошки редко встречаются в этих краях. Гораздо чаще на станцию заглядывают белые и бурые медведи.

Одну из таких встреч с косолапыми россиянка запомнила на всю жизнь. По ее словам, в один из дней она вышла из теплицы, где выращивала овощи и зелень, и услышала шипение. Подойдя чуть ближе, женщина заметила три черные точки — это были глаза и нос медведицы с медвежонком.

«Замахала на нее рукой и сказала: "Иди, я тебя не трогаю, а ты меня". Она сделала шаг и боднула меня мордой в живот», — заявила Волынец.

Испугавшись хищников, женщина начала отходить назад, но споткнулась и оказалась в снегу. На ее крик прибежали собаки, своим лаем они спугнули незваных гостей. Медведица с детенышем направились к морю, вспоминает начальник полярной станции.

Ранее стало известно, что на Ямале прошедших более 600 километров ради обеда с вахтовиками белых медвежат ждет новое путешествие. Косолапых решили отправить на полуостров Явай.