69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
69-я параллель

Начальник полярной станции рассказала о встрече с семьей белых медведей

Начальник станции в Рау-Чуа Волынец рассказала, как встретила медведицу с медвежонком

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Мария Волынец, начальник станции в Рау-Чуа, рассказала о встрече с семьей белых медведей. Женщина в разговоре с корреспондентом ТАСС призналась, что испугалась, заметив хищницу с детенышем, и упала на снег, но ее спасли прибежавшие на шум собаки.

Россиянка работает на полярной станции уже 23 года. Начинала Волынец поваром, а в 2003-м она стала начальником. Женщина пояснила, что кошки редко встречаются в этих краях. Гораздо чаще на станцию заглядывают белые и бурые медведи.

Одну из таких встреч с косолапыми россиянка запомнила на всю жизнь. По ее словам, в один из дней она вышла из теплицы, где выращивала овощи и зелень, и услышала шипение. Подойдя чуть ближе, женщина заметила три черные точки — это были глаза и нос медведицы с медвежонком.

«Замахала на нее рукой и сказала: "Иди, я тебя не трогаю, а ты меня". Она сделала шаг и боднула меня мордой в живот», — заявила Волынец.

Испугавшись хищников, женщина начала отходить назад, но споткнулась и оказалась в снегу. На ее крик прибежали собаки, своим лаем они спугнули незваных гостей. Медведица с детенышем направились к морю, вспоминает начальник полярной станции.

Ранее стало известно, что на Ямале прошедших более 600 километров ради обеда с вахтовиками белых медвежат ждет новое путешествие. Косолапых решили отправить на полуостров Явай.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Россиянам назвали опасности летящего к Земле гигантского облака солнечной плазмы
Экономика Европы не оправдала ожиданий аналитиков
Сухоруков предлагал Балабанову снять третью часть «Брата»
Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело против польского судьи
Техас оказался под угрозой энергетического кризиса
В России появится сервис с актуальными новостями об Олимпиаде в Пекине
Россия испытает наземный макет «Ангары-А5М»
Вирусолог объяснил разницу между штаммами и вариантами коронавируса
Польша и Украина заговорили о новом газопроводе
Burger King попросил разрешить ввоз импортных сыров в Россию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.