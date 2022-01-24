Обедавших с вахтовиками белых медвежат решили отправить в новое путешествие

На Ямале прошедших более 600 километров ради обеда с вахтовиками двух белых медвежат ждет новое путешествие, косолапых решили оправить на полуостров Явай. Об этом сообщает «Север-Пресс».

В окружном департаменте природно-ресурсного регулирования пояснили, что в составе группы, вылетевшей из Надыма за медвежатами, присутствуют представители НЭЦ «Морские млекопитающие», ООО «Газпром добыча Надым» и департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО.

Все вместе они предпримут новую попытку отправить косолапых в естественную среду обитания. Животных намерены перевезти на вертолете в национальный парк «Гыданский» на полуостров Явай, который находится в 300 километрах от месторождения.

Эвакуация косолапых может состояться в ближайшие дни.

Ранее медведей вывезли на вертолете в тундру, чтобы они стали самостоятельно охотится. Российские исследователи также прикрепили к ним спутниковые ошейники для отслеживания геолокации.

Животные вернулись в поселок вахтовиков спустя 18 дней, так как раньше люди подкармливали их своими обедами.

Расстояние, которое прошли медведи, практически равно длине полуострова Ямал — она составляет 700 километров.