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69-я параллель

В России белые медведи прошли 600 километров ради обеда с вахтовиками

На Ямале белые медведи прошли 600 километров, чтобы их покормили вахтовики

Фото: Shutterstock

На Ямале белые медведи, которых специально вывезли в тундру, вернулись обратно, чтобы их покормили вахтовики. Животные прошли 600 километров, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Медведей вывезли на вертолете в тундру, чтобы они стали самостоятельно охотится. Российские исследователи также прикрепили к ним спутниковые ошейники для отслеживания геолокации.

Животные вернулись в поселок вахтовиков спустя 18 дней, так как раньше люди подкармливали их своими обедами.

Расстояние, которое прошли медведи, практически равно длине полуострова Ямал — она составляет 700 километров.

Ранее в Якутии белый медведь впервые в истории ушел на 2,5 тысячи километра вглубь материка — это расстояние, сопоставимое с расстоянием между Москвой и Брюсселем. По словам ученого РАН Ильи Мордвинцева, это животное могло покинуть полярные районы Якутии и отправиться на юг из-за проблем с головным мозгом.

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Анастасия Шейкина
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