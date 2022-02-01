Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Оценены последствия от жестких санкций США против России

Публицист Макдонелл: санкции США против РФ резко повысят стоимость ключевых товаров в мире

Американский публицист Тим Макдонелл оценил последствия жестких санкций США в отношении России в случае их введения. Своим мнением он поделился в материале для бизнес-газеты Quartz.

По мнению обозревателя, новые ограничительные меры резко повысят стоимость ключевых товаров в мире. «Это рискованный гамбит против ключевого экспортера топлива, металлов и пшеницы, играющего решающую роль в глобальных цепочках поставок. Россия производит 43 процента мирового палладия, необходимого для автомобильных двигателей», — подчеркнул Макдонелл.

Коллумнист напомнил, что цены на основные товары из России уже сейчас значительно выше, чем до пандемии, поэтому санкционная война против Москвы ускорит инфляцию с новой силой.

Ранее в США заявили о возможном введении в отношении России жестких санкций, которые сокрушат экономику страны. Эта мера планируется в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Глава международного комитета сената США Роберт Менендес сообщал, что часть санкций может быть введена «авансом». Он пригрозил Москве применением превентивных мер, в качестве примера он привел возможность отключения России от международной межбанковской платежной системы SWIFT.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия передала США письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности
Названы самые подорожавшие импортные товары
Раскрыты главные предпочтения россиян при выборе отеля
В российском регионе ввели режим повышенной готовности из-за бродячих собак
Объяснен космологический парадокс напряжения Хаббла
Россиянам с ипотекой задумали упростить продажу квартир
Женщина 16 лет играла в лотерею одними числами и выиграла 20 миллионов рублей
Администрацию президента Казахстана возглавил выходец из МИД
Оценены последствия от жестких санкций США против России
Помощница дочери Назарбаева раскрыла ее местонахождение
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter