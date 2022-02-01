Оценены последствия от жестких санкций США против России

Американский публицист Тим Макдонелл оценил последствия жестких санкций США в отношении России в случае их введения. Своим мнением он поделился в материале для бизнес-газеты Quartz.

По мнению обозревателя, новые ограничительные меры резко повысят стоимость ключевых товаров в мире. «Это рискованный гамбит против ключевого экспортера топлива, металлов и пшеницы, играющего решающую роль в глобальных цепочках поставок. Россия производит 43 процента мирового палладия, необходимого для автомобильных двигателей», — подчеркнул Макдонелл.

Коллумнист напомнил, что цены на основные товары из России уже сейчас значительно выше, чем до пандемии, поэтому санкционная война против Москвы ускорит инфляцию с новой силой.

Ранее в США заявили о возможном введении в отношении России жестких санкций, которые сокрушат экономику страны. Эта мера планируется в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Глава международного комитета сената США Роберт Менендес сообщал, что часть санкций может быть введена «авансом». Он пригрозил Москве применением превентивных мер, в качестве примера он привел возможность отключения России от международной межбанковской платежной системы SWIFT.