В Еврокомиссии рассказали о последствиях антироссийских санкций для экономики ЕС

Массивный пакет санкций, который планируется ввести против России, безусловно приведет к ощутимым последствиям для экономики Евросоюза. Однако это цена, которую западные страны должны заплатить за сохранение мира в Европе, заявил замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис. Цитату приводит ТАСС.

«Мы готовим массивный пакет санкций против России в случае дальнейшей агрессии. Они должны иметь сдерживающий эффект, показывающий РФ, что агрессивные действия [против Украины] повлекут за собой тяжелые последствия», — отметил Домбровскис. При этом он признал, что оценить, действительно ли Москва намерена начинать вторжение, трудно.

Замглавы ЕК уже анонсировал новый пакет персональных, экономических, финансовых и торговых санкций против России 31 января. Тогда в ЕС подчеркнули, что он пока разрабатывается, но будет готов к потенциальному вторжению. При этом российская сторона неизменно опровергает подобные обвинения и подчеркивает, что никаких планов на агрессию у нее нет.