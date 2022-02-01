Врач описал характер кашля при заражении омикроном

Кашель при заражении омикрон-штаммом коронавируса может быть горловым а не легочным. Такой характер течения инфекции описал врач-иммунолог Александр Пальман в беседе с телеканалом «Москва 24».

Для омикрона характерны симптомы ОРВИ или гриппа. Заражение данной разновидностью COVID-19 реже сопровождается поражениями легких, отметил Пальман.

Более легкое течение заболевания при заражении омикроном дает надежду, что со временем коронавирус превратится в обычную респираторно-вирусную инфекцию, допустил пульмонолог.

«Ни один из вирусов, какой бы он ни был страшный, смертельный, не заинтересован в том, чтобы нас убить. Потому что если он нас всех убьет, то ему негде будет размножаться», — заявил Пальман.

Ранее иммунолог Николай Крючков дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в России в ближайшие недели. Он полагает, что на протяжении 2,5 недель будет наблюдаться рост заболеваемости.